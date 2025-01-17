«Нэшвилл» переиграл «Чикаго»

Сегодня, 07:03
«Нэшвилл» по буллитам победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Стэмкос — 15 (бол., Йоси, Маршессо), 8:07 — 1:0. Бедард — 13 (Бертуцци), 26:30 — 1:1. Мартинес — 2 (Джонс, Бертуцци), 27:57 — 1:2. Форсберг — 13 (Бланкенбург), 56:57 — 2:2.
Победный буллит: О`Райлли.
Вратари: Сарос — Содерблум.
Штраф: 7 — 13.
Броски: 41 (5+16+14+6) — 25 (9+7+7+2).
Наши: Свечков (9.39/2/0) — Михеев (16.24/2/-1).
17 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.