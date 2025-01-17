Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:03

«Нэшвилл» переиграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Нэшвилл» по буллитам победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Стэмкос — 15 (бол., Йоси, Маршессо), 8:07 — 1:0. Бедард — 13 (Бертуцци), 26:30 — 1:1. Мартинес — 2 (Джонс, Бертуцци), 27:57 — 1:2. Форсберг — 13 (Бланкенбург), 56:57 — 2:2.

Победный буллит: О`Райлли.

Вратари: Сарос — Содерблум.

Штраф: 7 — 13.

Броски: 41 (5+16+14+6) — 25 (9+7+7+2).

Наши: Свечков (9.39/2/0) — Михеев (16.24/2/-1).

17 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
Читайте также
Полиция нашла чемпионские перстни Малкина за победы в Кубке Стэнли
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
В Еврокомиссии прокомментировали удары ВС РФ по украинскому газохранилищу
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
Сегодня
Вчера
Неделя