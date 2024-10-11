«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл», Дадонов и Любушкин не набрали очков

«Даллас» выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Для обеих команд это была первая игра в сезоне. Форвард «Старз» Логан Станковен в этом матче отметился тремя голевыми передачами. Российские игроки «Далласа» Илья Любушкин и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями. НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 3:4 (0:0, 1:4, 2:0) Голы: Хинтц — 1 (Стэнковен, Джонстон), 22:05 — 0:1. Робертсон — 1 (Хинтц, Стэнковен), 22:24 — 0:2. Форсберг — 1 (бол., Маршессо, Йоси), 23:30 — 1:2. Марчмент — 1 (бол., Дюшен, Стэнковен), 28:03 — 1:3. Марчмент — 2 (Сегин, Харли), 38:15 — 1:4. Новак — 1 (Евангелиста, Форсберг), 44:37 — 2:4. О`Райлли — 1 (Маршессо, Форсберг), 58:25 — 3:4. Вратари: Уэджвуд (57:12 — 58:25, 58:31) — Эттингер. Штраф: 8 — 12. Броски: 35 (8+13+14) — 19 (4+7+8). Наши: — - Дадонов (13.07/3/-2), Любушкин (19.14/0/-2). 11 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.