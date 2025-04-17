«Нэшвилл» переиграл «Даллас», Свечков сделал голевую передачу

«Нэшвилл» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Старз» потерпели седьмое поражение подряд.

Российский нападающий «Предаторз» Федор Свечков сделал голевую передачу.

«Нэшвилл» набрал 68 очков в 82 матчах и занял 14-е место в Западной конференции. «Даллас» — третий (106 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Марчмент — 22 (Дюшен, Сегин), 0:16 — 0:1. Истерли — 4 (О`Райлли), 13:02 — 1:1. Врана — 9 (Истерли, Свечков), 13:51 — 2:1. Бэррон — 6 (Евангелиста, О`Райлли), 19:45 — 3:1. Маршессо — 22 (Стэмкос, Форсберг), 26:31 — 4:1. О`Райлли — 21 (бол., Форсберг, Маршессо), 29:49 — 5:1.

Вратари: Сарос — Эттингер (Десмит, 40:00).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (12+10+12) — 30 (11+12+7).

Наши: Свечков (16.09/1/+1) — Дадонов (12.55/1/-2), Любушкин (15.55/2/-1).

17 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.