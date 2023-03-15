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Сегодня, 05:43

«Нэшвилл» выиграл у «Детройта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Предаторз» одержали третью победу подряд.

«Нэшвилл» набрал 75 очков и идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Ред Уингз» располагаются на 13-м месте в Восточной конференции — 69 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Детройт» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: К. Шервуд — 3 (Томасино, Сиссонс), 30:58 — 1:0. Новак — 13 (Фут, К. Шервуд), 42:22 — 2:0. Чейссон — 3 (бол., Копп, Раймонд), 57:44 — 2:1.

Вратари: Сарос — Хуссо (56:47 — 57:44, 58:29).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 16 (5+8+3) — 29 (10+11+8).

Наши: Афанасьев (10.02/1/0), Тренин (17.51/1/0) — -.

15 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нэшвилл Предаторз
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