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Сегодня, 00:08

«Детройт» победил «Нэшвилл», у Тарасенко заброшенная шайба

Сергей Разин
корреспондент
Владимир Тарасенко (справа).
Фото USA Today Sports
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2.

В составе «Рэд Уингз» дубль у Эндрю Коппа, еще по шайбе забросили Владимир Тарасенко, Дилан Ларкин и Симон Эдвинссон. У «Предаторз» голы на счету Люка Шенна и Стивена Стэмкоса.

«Детройт» с 4 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» без очков — на последней строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Детройт» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Голы: Шенн — 1 (О`Райлли, Нюквист), 8:48 — 1:0. Тарасенко — 2 (Берггрен, Каспер), 13:26 — 1:1. Ларкин — 3 (бол., Дебринкэт, Кейн), 23:17 — 1:2. Стэмкос — 1 (бол., Форсберг, Маршессо), 40:32 — 2:2. Копп — 2 (Велено, Фишер), 43:29 — 2:3. Эдвинссон — 1 (п.в.), 58:43 — 2:4. Копп — 3 (п.в., Расмуссен), 59:18 — 2:5.

Вратари: Сарос (57:51 — 58:43, 58:48 — 59:18) — Лайон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (11+12+16) — 24 (11+6+7).

Наши: — - Тарасенко (12.52/3/+1).

19 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нэшвилл Предаторз

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