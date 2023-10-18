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4 очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» разгромить «Нэшвилл»

Евгений Козинов
Корреспондент
18 октября. «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 1:6.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» разгромил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Ойлерз» одержали первую победу в сезоне.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил дубль и сделал две голевые передачи. Также по одной шайбе забросили Коннор Макдэвид, Уоррен Фогель, Райан Нюджент-Хопкинс и Зак Хайман.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:4, 1:2, 0:0)

Голы: Драйзайтль — 3 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 8:11 — 0:1. Хаймэн — 1 (Бушар, Драйзайтль), 13:38 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (Фогеле, Хаймэн), 16:45 — 0:3. Макдэвид — 2 (Драйзайтль, Кейн), 17:46 — 0:4. Новак — 2 (бол., О`Райлли), 22:08 — 1:4. Драйзайтль — 4 (бол., Бушар, Макдэвид), 27:53 — 1:5. Фогеле — 1 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 35:27 — 1:6.

Вратари: Ланкинен (Сарос, 40:00, 49:15 — 50:23) — Кэмпбелл.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 43 (15+18+10) — 30 (11+14+5).

Наши: Тренин (12.54/2/-2) — -.

18 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17216 зрителей.

Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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