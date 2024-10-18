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Сегодня, 05:54

«Нэшвилл» проиграл «Эдмонтону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Предаторз» потерпели четыре поражения в четырех играх на старте сезона.

Победную шайбу забросил канадский форвард Коннор Макдэвид. Для него этот гол стал первым в сезоне.

«Эдмонтон» набрал 4 очка и занимает 13-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке — 0 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Форсберг — 2 (Йоси, О`Райлли), 11:46 — 1:0. Кулак — 1 (Янмарк), 17:39 — 1:1. Дж. Скиннер — 2 (Нерс), 30:50 — 1:2. Маршессо — 1 (бол., Йоси, Сарос), 37:45 — 2:2. Макдэвид — 1 (Экхольм, Драйзайтль), 38:29 — 2:3. Кулак — 2 (п.в.), 59:24 — 2:4.

Вратари: Сарос (57:40 — 59:24) — Пикар.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 27 (7+7+13) — 36 (15+13+8).

Наши: — - Подколзин (10.09/0/0).

18 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз

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