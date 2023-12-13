«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Филадельфию»

Сегодня, 06:39
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 3:2.
В составе «Предаторз» отличились Густав Нюквист, Майк Маккэррон и Филип Форсберг, у «Флайерз» шайбы забросили Шон Кутюрье и Трэвис Санхейм.
После этого матча «Нэшвилл» с 32 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 33 очками — на седьмой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Нюквист — 4 (Каррье, Форсберг), 9:42 — 1:0. Маккэррон — 4 (Шенн, Смит), 23:05 — 2:0. Кутюрье — 7 (Фараби, Аткинсон), 39:35 — 2:1. Санхейм — 4 (Конекны, Кутюрье), 46:49 — 2:2. Форсберг — 15 (Йоси, О`Райлли), 60:18 — 3:2.
Вратари: Сарос — Эрссон.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 21 (7+5+7+2) — 40 (15+14+11+0).
Наши: Тренин (14.52/1/0) — Замула (14.49/0/0).
13 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.