«Филадельфия» на выезде победила «Нэшвилл» в овертайме

«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

Авторами заброшенных шайб победителей стали Скотт Лотон, Морган Фрост и забивший победный гол Шон Кутюрье.

За «Предаторз» отличились Роман Йози и Райан О'Райлли.

«Нэшвилл» с 18 очками за 23 игры занимает 15-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» набрал 18 очков в 23 матчах и идет 15-м на «Западе».

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Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Йоси — 5 (Каррье), 6:17 — 1:0. Лотон — 3 (Пелинг), 12:46 — 1:1. О`Райлли — 4 (Нюквист, Шей), 16:18 — 2:1. Фрост — 3 (Санхейм, Кутюрье), 59:48 — 2:2. Кутюрье — 6 (Конекны, Ристолайнен), 62:31 — 2:3.

Вратари: Сарос — Колосов (57:14 — 59:06, 59:13 — 59:48).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (10+9+6+2) — 23 (6+7+9+1).

Наши: Свечков (13.15/2/0) — Мичков (19.20/1/0).

28 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.