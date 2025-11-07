«Филадельфия» на выезде победила «Нэшвилл», Мичков забил один гол

«Филадельфия» на выезде переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забросил одну шайбу. Всего в этом сезоне на его счету 7 (2+5) очков в 14 играх. Также у гостей забили Ноа Кэйтс и Трэвис Конекны.

Единственная шайба «Предаторз» на счету Райана О`Райлли.

«Филадельфия» набрала 17 очков в 14 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 14 очков в 16 играх.