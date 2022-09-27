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27 сентября, 01:47

«Флорида» обыграла «Нэшвилл» в овертайме, Бобровского заменили в середине второго периода

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

«Флорида» обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Пантерз» Александр Барков.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен в середине второго периода после двух пропущенных шайб. Бобровский отразил 10 из 12 бросков по своим воротам. Вместо него на лед вышел Мэк Гузда.

Также в составе «Пантерз» 12 минут и 41 секунду провел российский форвард Глеб Денисенко, который не отличился результативными действиями при показателе полезности «-1».

У «Нэшвилла» в матче принял участие только один представитель России — форвард Егор Афанасьев. Он провел на льду 11 минут и 1 секунду и также не отличился результативными действиями при показателе полезности «+2».

Сегодня, 27 сентября «Нэшвилл» и «Флорида» проведут еще один матч в рамках предсезонной подготовки. Начало — в 3.00 по московскому времени.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
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