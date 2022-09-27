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27 сентября, 05:44

«Нэшвилл» оказался сильнее «Флориды» во втором матче за день, у Тренина «+2»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Нэшвилл» обыграл «Флориду» в предсезонном матче НХЛ — 4:0.

У «Предаторз» отличились Филип Форсберг, Коди Гласс, Колтон Сиссонс и Таннер Жанно.

Российский вратарь «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил все 12 бросков по своим воротам. Он появился на площадке в середине второго периода вместо Кевина Ланкинена. Форвард «Предаторз» Яков Тренин провел на льду 16 минут и 17 секунд и не отличился результативными действиями при показателе полезности «+2».

«Флорида» и «Нэшвилл» провели второй матч за день. В первой игре «Пантерз» победили в овертайме со счетом 4:3.

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
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