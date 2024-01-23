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НХЛ

Сегодня, 06:57

«Флорида» на выезде обыграла «Нэшвилл» и прервала серию из четырех поражений

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Нэшвилл» со счетом 4:1.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Картер Верхэге, Брэндон Монтур и Мэттью Ткачак. У «Предаторз» шайбу забросил Джереми Лозон.

После этого матча «Флорида» с 60 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 51 очком — на восьмой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Флорида» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Райнхарт — 34 (бол., Беннетт), 31:19 — 0:1. Лозон — 5 (Сиссонс), 32:16 — 1:1. Верхэге — 24 (Беннетт), 41:11 — 1:2. Монтур — 2 (п.в., Ткачак, Беннетт), 58:21 — 1:3. Ткачак — 13 (п.в., Верхэге), 59:41 — 1:4.

Вратари: Сарос (57:49 — 58:22, 58:24 — 59:41) — Столарз.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 28 (4+12+12) — 38 (14+14+10).

Наши: Гурьянов (13.13/1/0), Тренин (12.44/1/+1) — Куликов (17.04/3/-1).

23 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
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