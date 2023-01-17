«Калгари» уступил «Нэшвиллу» на выезде, несмотря на гол Задорова

Сегодня, 06:41
«Калгари» проиграл «Нэшвиллу» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
Единственную шайбу гостей забросил российский защитник Никита Задоров, у хозяев забросили Роман Йоси и Юусо Пярссинен.
«Нэшвилл» прервал серию из трех поражений подряд и занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 46 очками в 43 матчах. «Калгари» идет на восьмой строчке с 51 очком в 45 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Калгари» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Йоси — 12 (Макдона, Дюшен), 8:26 — 1:0. Пярссинен — 5 (Жанно, Сиссонс), 14:24 — 2:0. Задоров — 7 (Баклунд, Манджапане), 38:07 — 2:1.
Вратари: Сарос — Маркстрем (58:20 — 58:44, 58:50).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (12+12+5) — 39 (9+9+21).
Наши: Тренин (10.50/2/0) — Задоров (18.53/2/0).
17 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.