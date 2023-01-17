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Сегодня, 06:41

«Калгари» уступил «Нэшвиллу» на выезде, несмотря на гол Задорова

Иван Торопцев
Корреспондент
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports
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«Калгари» проиграл «Нэшвиллу» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу гостей забросил российский защитник Никита Задоров, у хозяев забросили Роман Йоси и Юусо Пярссинен.

«Нэшвилл» прервал серию из трех поражений подряд и занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 46 очками в 43 матчах. «Калгари» идет на восьмой строчке с 51 очком в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Калгари» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Йоси — 12 (Макдона, Дюшен), 8:26 — 1:0. Пярссинен — 5 (Жанно, Сиссонс), 14:24 — 2:0. Задоров — 7 (Баклунд, Манджапане), 38:07 — 2:1.

Вратари: Сарос — Маркстрем (58:20 — 58:44, 58:50).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (12+12+5) — 39 (9+9+21).

Наши: Тренин (10.50/2/0) — Задоров (18.53/2/0).

17 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Никита Задоров
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