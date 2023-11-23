«Нэшвилл» дома обыграл «Калгари»

«Нэшвилл» на домашней арене победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Нэшвилла» отметились Колтон Сиссонс, Райан О'Райлли, Александр Каррье и Юусо Пярссинен. За «Калгари» забили Ноа Ханифин и Егор Шарангович.

«Нэшвилл» набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» остается с 17 очками и идет строчкой выше.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Калгари» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Сиссонс — 6 (мен., Йоси, Смит), 2:33 — 1:0. Хэнифин -— 4 (Манджапане, Танев), 4:46 —1:1. О`Райлли — 9 (Макдона, Нюквист), 11:23 — 2:1. Каррье — 1, 51:56 — 3:1. Пярссинен — 3 (бол., Томасино, Макдона), 57:22 — 4:1. Шарангович — 4 (мен.), 59:15 — 4:2.

Нереализованный буллит: Шервуд (Нэшвилл), 58:21.

Вратари: Сарос — Маркстрем.

Штраф: 18 — 20.

Броски: 46 (16+14+16) — 26 (13+4+9).

Наши: Тренин (17.41/3/0) — Задоров (18.13/0/+1).

23 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 252 зрителя.