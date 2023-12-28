«Каролина» обыграла «Нэшвилл». Кочетков сделал 35 сэйвов

«Каролина» на выезде переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Голкипер Петр Кочетков отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Каролина» — 2:5 (0:2, 2:3, 0:0)

Голы: Ахо — 14 (бол., Бернс, Джарвис), 9:50 — 0:1. Бернс — 6 (бол., Ахо, Свечников), 15:08 — 0:2. Нюквист — 6 (ОРайлли), 21:18 — 1:2. Свечников — 3 (Ахо), 23:44 — 1:3. ОРайлли — 14 (бол., Сиссонс, Йоси), 25:08 — 2:3. Друри — 5 (Фаст, Ноесен), 29:56 — 2:4. Джарвис — 12 (бол., Бантинг, Ахо), 37:54 — 2:5.

Вратари: Сарос (Аскаров, 40:00) — Кочетков.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 37 (11+17+9) — 25 (9+10+6).

Наши: — - Орлов (15.52/0/0), Свечников (17.59/2/0).

28 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.