Гол Тренина принес «Нэшвиллу» победу над «Коламбусом»

Сегодня, 06:29
«Нэшвилл» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Предаторз» одержали вторую победу подряд.
Автором победной шайбы стал российский нападающий Яков Тренин. Этот гол стал для него шестым в этом сезоне.
«Нэшвилл» набрал 48 очков и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции (28 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Коламбус» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Гласс — 5 (Форсберг, Дюшен), 25:42 — 1:0. Тренин — 6 (Йоси, Жанно), 36:55 — 2:0. Нюквист — 9 (Бемстрем, Рословик), 49:01 — 2:1.
Вратари: Ланкинен — Тарасов (59:29 — 59:33, 59:39).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (12+11+5) — 40 (9+15+16).
Наши: Тренин (12.51/4/0) — Гавриков (21.39/3/0), Марченко (15.44/5/0).
18 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.