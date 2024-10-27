«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Коламбус», Марченко забросил одну шайбу

«Нэшвилл» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Предаторз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился одним голом. Теперь у него 9 (4+5) очков в этом сезоне.

Голкипер Даниил Тарасов отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» с 6 очками занимает 14-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет 14-м в Восточной конференции — 7 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Марченко — 4 (Фантилли, Дж. Джонсон), 23:53 — 0:1. Эштон-Риз — 2 (Оливье), 26:42 — 0:2. Форсберг — 4 (О`Райлли), 30:40 — 1:2. Смит — 1 (Маккэррон), 40:26 — 2:2. Веренски — 3 (Лабанк, Керали), 43:07 — 2:3. Каррье — 1 (Л`Еро), 44:09 — 3:3. Маршессо — 2 (Шей), 61:44 — 4:3.

Вратари: Уэджвуд — Тарасов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (6+14+11+2) — 28 (8+10+9+1).

Наши: — - Марченко (19.30/3/-1), Проворов (24.38/0/0), Чинахов (17.16/1/-1).

27 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.