«Колорадо» в овертайме обыграл «Нэшвилл», у Георгиева 38 сейвов

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Микко Рантанен, Джейти Компер и Самюэль Жирар, вратарь Александр Георгиев отразил 38 бросков. У «Предаторз» шайбы забросили Райан Джохансен и Мэтт Дюшен.

После этого матча «Колорадо» с 40 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 33 очками — на 11-й строчке.

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Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Джохансен — 9 (бол., Новак, Йоси), 12:26 — 1:0. Дюшен — 10 (Гласс, Нидеррайтер), 26:22 — 2:0. Рантанен — 23 (О`Коннор), 32:46 — 2:1. Комфер — 5 (Лехконен, Рантанен), 55:05 — 2:2. Жирар — 2 (Родригес), 64:17 — 2:3.

Вратари: Сарос — Георгиев.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (15+9+14+2) — 46 (8+21+15+2).

Наши: Тренин (12.48/2/0) — Ничушкин (13.31/2/0).

24 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.