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НХЛ

Сегодня, 06:48

Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» обыграть «Колорадо»

Алина Савинова
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«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев отличились Филип Форсберг, оформивший дубль, Джереми Лозон, а также россиянин Яков Тренин. За гостей по голу забили Эндрю Коглиано, Девон Тейвз и Валерий Ничушкин. Российский форвард Ничушкин набрал 2 (1+1) очка в этой встрече.

«Колорадо» с 22 очками после 17 матчей располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» набрал 14 очков за 17 игр и идет на 12-й позиции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Кольяно — 3 (мен., Ничушкин, Макар), 14:00 — 0:1. Форсберг — 8 (Гласс, Томасино), 19:42 — 1:1. Лозон — 1 (Нюквист, О`Райлли), 23:56 — 2:1. Тэйвз — 3 (Маккиннон, Макар), 28:55 — 2:2. Ничушкин — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 33:33 — 2:3. Форсберг — 9 (Сиссонс), 59:22 — 3:3. Тренин — 2 (Смит), 59:38 — 4:3.

Вратари: Сарос (58:20 — 59:22) — Георгиев (59:38).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (10+6+15) — 28 (8+14+6).

Наши: Тренин (15.11/1/+1) — Ничушкин (23.42/4/0).

21 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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