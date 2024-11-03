«Нэшвилл» одержал победу над «Колорадо»

«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Эвеланш» потерпели третье поражение подряд.

Российские хоккеисты гостей Никита Прищепов и Николай Коваленко не отметились результативными действиями.

«Колорадо» с 10 очками занимает 13-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 9 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Макар — 5 (бол., Миттельштадт, Маккиннон), 22:54 — 0:1. Стэмкос — 2 (бол., Йоси, О`Райлли), 28:31 — 1:1. Сиссонс — 1 (Дель Гайзо, Л`Еро), 38:40 — 2:1. Йоси — 1 (бол., Стэмкос, Маршессо), 45:15 — 3:1. Маккиннон — 6 (Тэйвз, Макар), 57:43 — 3:2. Форсберг — 6 (п.в., Нюквист), 58:46 — 4:2. Нюквист — 4 (п.в.), 59:19 — 5:2.

Вратари: Сарос — Аннунен (57:15 — 57:43, 58:05 — 58:46, 58:50 — 59:19).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (11+5+9) — 30 (8+12+10).

Наши: — - Коваленко (12.25/0/0), Прищепов (13.30/2/0).

3 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17213 зрителей.