Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:05

«Нэшвилл» победил «Лос-Анджелес» в овертайме, Гавриков сделал голевой пас

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Нэшвилл» дома обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев голы забил Джонатан Маршессо, Ник Бланкенбург и Закари Л`Еро. У гостей отметились Алекс Лаферрье и Куинтон Байфилд. Российский защитник Владислав Гавриков сделал голевой пас.

«Предаторз» набрали 27 очков и занимают 14-е место в таблице Западной конференции. «Кингз» с 43 очками — на 4-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Л`Еро — 4 (Нюквист, О`Райлли), 14:16 — 1:0. Маршессо — 11 (Йоси, Форсберг), 34:00 — 2:0. Байфилд — 6 (Фогеле, Гавриков), 49:24 — 2:1. Лафферье — 13 (Дано, Эдмундсон), 53:23 — 2:2. Бланкенбург — 1 (Форсберг), 61:03 — 3:2.

Вратари: Аннунен — Кемпер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (5+10+9+2) — 24 (11+4+9+0).

Наши: — - Гавриков (27.05/3/0).

21 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

1
Владислав Гавриков
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нэшвилл Предаторз
Читайте также
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России
Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Сегодня
Вчера
Неделя