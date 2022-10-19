«Нэшвилл» по буллитам проиграл «Лос-Анджелесу»

Сегодня, 07:26
«Нэшвилл» по буллитам проиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Гласс — 1 (Гранлунд, Макдона), 1:32 — 1:0. Виларди — 4 (бол., Калиев, Дурзи), 24:24 — 1:1. Форсберг — 2 (Гранлунд, Дюшен), 28:32 — 2:1. Жанно — 1 (Сиссонс), 39:29 — 3:1. Рой — 2 (Лемье), 53:00 — 3:2. Рой — 3 (Виларди, Байфилд), 57:52 — 3:3.
Победный буллит: Виларди.
Вратари: Сарос — Петерсен.
Штраф: 18 — 12.
Броски: 33 (5+18+3+7) — 35 (11+7+15+2).
Наши: Тренин (10.26/0/+1) — -.
19 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.