«Лос-Анджелес» на выезде победил «Нэшвилл», Гавриков сделал голевую передачу

«Лос-Анджелес» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился голевой передачей и удалением.

«Лос-Анджелес» набрал 17 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке — 9 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Копитар — 5 (Кларк, Кемпе), 13:24 — 0:1. Фиала — 6 (Дано, Мур), 40:35 — 0:2. Кемпе — 5 (п.в., Льюис, Гавриков), 57:02 — 0:3.

Вратари: Сарос (55:49 — 57:02) — Кемпер.

Штраф: 20 — 18.

Броски: 16 (6+7+3) — 27 (12+3+12).

Наши: — - Гавриков (23.10/1/+1).

5 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17168 зрителей.