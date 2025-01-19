«Нэшвилл» обыграл «Миннесоту», Свечков забросил шайбу

«Нэшвилл» на своем льду победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Предаторз» дубль оформил Филип Форсберг, еще по шайбе забросили Колтон Сиссонс, Стивен Стэмкос, Брэди Шей и Федор Свечков.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка в 15 играх.

В составе «Уайлд» отличились Давид Иржичек и Мэтт Болди.

«Нэшвилл» набрал 39 очков в 45 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции, «Миннесота» идет 4-й с 58 баллами в 46 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Иржичек — 1 (Болди, Росси), 6:23 — 0:1. Сиссонс — 5 (Маккэррон, Шенн), 8:22 — 1:1. Форсберг — 14 (бол., О`Райлли, Йоси), 17:29 — 2:1. Стэмкос — 16 (Форсберг, Йоси), 20:54 — 3:1. Свечков — 4 (Новак), 22:07 — 4:1. Болди — 18 (бол., Зуккарелло), 42:28 — 4:2. Форсберг — 15, 56:20 — 5:2. Шей — 4 (п.в., Форсберг, Маршессо), 58:11 — 6:2.

Вратари: Сарос — Флери (56:40 — 58:11).

Штраф: 23 — 21.

Броски: 38 (17+13+8) — 29 (7+11+11).

Наши: Свечков (9.58/1/0) — Тренин (10.30/1/-2), Хуснутдинов (9.29/0/0).

19 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17615 зрителей.