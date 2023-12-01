Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:57

2 очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов (слева).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Миннесота» на выезде переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд и прервали шестиматчевую победную серию «Предаторз».

Российский форвард Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи.

«Нэщвилл» с 22 очками идет на 9-м месте в Западной конференции. «Миннесота» идет на 13-й строчке — 18 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Голы: Девар — 3 (Духайм, Росси), 6:08 — 0:1. Миддлтон — 4 (Фолиньо, Девар), 14:01 — 0:2. Капризов — 7 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 14:32 — 0:3. Марун — 3 (Голигоски, Годро), 21:43 — 0:4. Девар — 4 (Капризов), 31:12 — 0:5. Пярссинен — 4 (Макдона, Евангелиста), 42:37 — 1:5. Девар — 5 (Леттьери, Богосян), 49:47 — 1:6.

Вратари: Сарос (Ланкинен, 21:43) — Густавссон.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 27 (10+8+9) — 31 (13+8+10).

Наши: Тренин (15.11/0/0) — Капризов (17.33/1/+1).

1 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
Обсудить
Читайте также
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
КДК дисквалифицировал Галактионова, Баринова и Кордобу
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» с «Каролиной»

НХЛ: «Тампа-Бэй» уступила «Питтсбургу», «Анахайм» — «Вашингтон». Результаты матчей 1 декабря