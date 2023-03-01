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Сегодня, 02:56

«Нэшвилл» обменял Экхольма в «Эдмонтон» на Бэрри и Шефера

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» на официальном сайте подтвердил обмен с «Нэшвиллом».

«Ойлерз» получили защитника Маттиаса Экхольма и пик 6-го раунда драфта 2024 года в обмен на защитника Тайсона Бэрри, нападающего Рида Шефера, выбор в первом раунде 2023 года и выбор в четвертом раунде 2024 года.

В этом сезоне 32-летний Экхольм сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 18 (5+13) очков. 31-летний Бэрри набра 43 (10+33) очка в 61 матче. 19-летний Шефер выступал за «Сиэтл Тандербердс» в западной хоккейной лиге, где набрал 47 (23+24) очков в 44 матчах.

Маттиас Экхольм
Тайсон Бэрри
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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