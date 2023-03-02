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НХЛ

Сегодня, 09:10

«Нэшвилл» обменял форварда Гранлунда в «Питтсбург»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нэшвилл» обменял финского форварда Микаэля Гранлунда в «Питтсбург», сообщает пресс-служба клуба из Пенсильвании.

Взамен «Предаторз» получили пик второго раунда драфта НХЛ 2023 года.

«Питтсбург» также обменял форварда Теодорса Блюгерса в «Вегас», получив выбор в 3-м раунде драфта-2024 и 22-летнего защитника Петера Дилибераторе, игравшего в АХЛ и ECHL в этом сезоне.

Гранлунд в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ принял участие в 58 матчах за «Нэшвилл», набрав 36 (9+27) очков при коэффициенте полезности «-16».

28-летний Блюгерс летом может стать неограниченно свободным агентом. В этом сезоне НХЛ латыш набрал 10 (2+8) очков в 45 играх за «Питтсбург» при полезности «-7».

Источник: ХК «Питтсбург»
Микаэль Гранлунд
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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