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Сегодня, 06:28

«Оттава» в гостях переиграла «Нэшвилл»

Даниил Аршавский
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«Оттава» на выезде одержала победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Сенаторз» шайбы забросили Адам Годетт, Джейк Сандерсон, Шейн Пинто, Дэвид Перрон и Ридли Грейг.

Авторами голов «Предаторз» стали Филип Форсберг и Джонатан Маршессо.

«Оттава» набрала 62 очка в 53 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» идет 14-м на «Западе» с 43 баллами в 52 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Оттава» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Форсберг — 19 (Йоси, Хиностроза), 23:59 — 1:0. Годетт — 16 (Штюцле, Перрон), 30:00 — 1:1. Сандерсон — 5 (Хаймор, Зуб), 33:04 — 1:2. Маршессо — 17 (бол., О`Райлли, Форсберг), 40:47 — 2:2. Пинто — 11 (Годетт, Шабо), 46:17 — 2:3. Перрон — 1 (бол., Ткачак, Зуб), 54:06 — 2:4. Грейг — 9 (п.в., Ткачак, Жиру), 57:10 — 2:5.

Вратари: Сарос (56:09 — 57:10) — Форсберг.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 27 (8+12+7) — 38 (8+22+8).

Наши: Свечков (12.04/0/0) — Зуб (22.10/1/+1).

4 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

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Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Оттава Сенаторз
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