«Питтсбург» на выезде обыграл «Нэшвилл»

Сегодня, 06:32
«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Пингвинз» одержали третью победу подряд.
Российские нападающие Яков Тренин («Предаторз») и Евгений Малкин («Пингвинз») результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Голы: Янковски — 5, 47:01 — 1:0. Кросби — 27 (Макгинн, Ракелль), 51:00 — 1:1. Зукер — 17, 58:21 — 1:2. Раст — 15 (п.в., Гюнцель, Дюмулин), 59:53 — 1:3.
Вратари: Сарос (58:30 — 59:53) — Джерри.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 25 (17+5+3) — 34 (9+17+8).
Наши: Тренин (13.30/1/-2) — Малкин (16.54/2/0).
1 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.