0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:32

«Питтсбург» на выезде обыграл «Нэшвилл»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Пингвинз» одержали третью победу подряд.

Российские нападающие Яков Тренин («Предаторз») и Евгений Малкин («Пингвинз») результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Янковски — 5, 47:01 — 1:0. Кросби — 27 (Макгинн, Ракелль), 51:00 — 1:1. Зукер — 17, 58:21 — 1:2. Раст — 15 (п.в., Гюнцель, Дюмулин), 59:53 — 1:3.

Вратари: Сарос (58:30 — 59:53) — Джерри.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (17+5+3) — 34 (9+17+8).

Наши: Тренин (13.30/1/-2) — Малкин (16.54/2/0).

1 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бобровский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Миннесота» по буллитам обыграла «Айлендерс»