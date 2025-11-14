Видео
14 ноября, 19:10

«Нэшвилл» — «Питтсбург»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Нэшвилл» и «Питтсбург» сыграют в чемпионате НХЛ 14 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Нэшвилл» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в пятницу, 14 ноября. Игра пройдет на льду «Авичи Арены» в Стокгольме (Швеция), стартовое вбрасывание — в 22.00 по московскому времени.

«Нэшвилл» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Нэшвилл» — «Питтсбург» доступны в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 22:00. Avicii Arena (Стокгольм)
Нэшвилл
Питтсбург

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Нэшвилл» провел 18 матчей и набрал 14 очков, предыдущим соперником «Предаторз» был «Рейнджерс» (3:6). У «Питтсбурга» — 17 матчей и 21 очко, в воскресенье «Пингвинз» уступили «Лос-Анджелесу» (2:3).

