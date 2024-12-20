«Питтсбург» в овертайме победил «Нэшвилл», у Малкина результативный пас

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил «Нэшвилл» в овертайме со счетом 5:4.

В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби, 4 (2+2) очка у Брайана Раста, еще по голу забили Рикард Ракелль и Эрик Карлссон, Евгений Малкин сделал результативную передачу в победном голе. У «Предаторз» шайбы забросили Джонатан Маршессо, Люк Евангелиста, Стивен Стемкос и Брейди Скжей.

В текущем сезоне 38-летний Малкин провел 34 матча, в которых набрал 27 (7+20) очков.

После этого матча «Питтсбург» с 35 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 24 очками — на последней строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Маршессо — 10 (Форсберг, Шенн), 3:51 — 1:0. Раст — 13 (Ракелль, Кросби), 16:21 — 1:1. Евангелиста — 4 (бол., Новак, Шей), 17:57 — 2:1. Стэмкос — 9 (Форсберг, Нюквист), 23:38 — 3:1. Кросби — 9 (бол., Карлссон, Раст), 27:54 — 3:2. Ракелль — 15 (Кросби, Раст), 29:08 — 3:3. Шей — 3 (О`Райлли, Л`Еро), 47:44 — 4:3. Карлссон — 3 (Грызлик, Кросби), 51:36 — 4:4. Раст — 14 (Малкин, Летанг), 61:07 — 4:5.

Вратари: Сарос — Джерри.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (9+7+10+0) — 20 (5+4+10+1).

Наши: — - Малкин (18.47/0/-1).

20 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.