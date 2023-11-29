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НХЛ

Сегодня, 06:43

«Питтсбург» в овертайме уступил «Нэшвиллу», Малкин забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.

В составе «Пингвинз» отличились Евгений Малкин и Брайан Раст, у «Предаторз» дубль оформил Майк Маккаррон, победный гол забил Филип Форсберг.

После этого матча «Питтсбург» с 21 очком занимает 13-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 22 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Маккэррон — 2 (Бэрри, Нюквист), 10:20 — 1:0. Маккэррон — 3 (Томасино, Форсберг), 18:38 — 2:0. Малкин — 10 (Рил. Смит), 25:49 — 2:1. Раст — 10 (Людвиг, Гюнцель), 42:26 — 2:2. Форсберг — 12 (Йоси, О`Райлли), 60:14 — 3:2.

Вратари: Сарос — Джерри.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 26 (9+9+7+1) — 31 (11+14+6+0).

Наши: Тренин (17.28/2/-2) — Малкин (17.20/2/-1).

29 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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