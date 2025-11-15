«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Стокгольме, Малкин забил гол

«Нэшвилл» в овертайме выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Игра прошла в Стокгольме. В конце второго периода российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин открыл счет. «Предаторз» отыгрались в конце встречи — отличился Филипп Форсберг. Победную шайбу на 43-й секунде овертайма забросил Стивен Стэмкос. 39-летний Малкин в этом сезоне набрала 22 (4+18) очка в 18 играх. «Нэшвилл» прервал свою серию поражений и с 16 очками в 19 матчах занимает 14-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 4-м месте в Восточной конференции — 22 очка в 18 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

14 ноября, 22:00. Avicii Arena (Стокгольм) Нэшвилл Питтсбург

ГлавПатриот Так сообщалось же о работе по проведению нескольких матчей между клубами НХЛ и КХЛ, если бы не сами знаете что 15.11.2025

ГлавПатриот Нет, только Карлсон. 15.11.2025

VVVor Как в песне, и Малкин такой молодой… :joy: 15.11.2025

Алексей Х Кто организатор таких матчей? В Швеции 12 тыс. А в Питере пришло бы 20 тыс)) 15.11.2025

Алексей Х Дурака тире свояка) 15.11.2025

Andrew_BD Я не понял, Малыч дурака или свояка загнал? 15.11.2025

adamantane' "Малкин в этом сезоне набрала 22 (4+18) очка в 18 играх." Редакторы, уж повнимательней будьте! 15.11.2025

Apei стамеска могуч раз в пять игр 15.11.2025

Werewolf Могли победить? Малыч дурака закинул и питы всю игру почти отбивались. Пусть Шиловсу за 1 очко в ноги бухаются. Нападение сыграло отвратительно в этом матче. Абсолютно все. И какого Малыча выпустили на пустые ворота при разнице в одну шайбу? Надо было вообще бригаду меньшинства выпускать. Малыч и оборона.......ну да, ну да.......Убирать с площадки всех старперов, включая Сида и Летунга. Карлсон вообще зону закрыть не может, раза три шайбу упускал. Более, менее Киндел смотрелся - обострял, лез на ворота, остальные вату катали. В конце откровенно откидывались 15.11.2025

Apei Старые кони, молодцы..а малыш играл? 15.11.2025

Капитон Матроскин Там, это в Швеции - не могли! В Швеции только Фил мог победить, что он и сделал. 15.11.2025

Easycure Снова проиграли там, где могли победить. 15.11.2025