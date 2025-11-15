Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:45

«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Стокгольме, Малкин забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин (справа).
Фото AFP

«Нэшвилл» в овертайме выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Игра прошла в Стокгольме.

В конце второго периода российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин открыл счет. «Предаторз» отыгрались в конце встречи — отличился Филипп Форсберг. Победную шайбу на 43-й секунде овертайма забросил Стивен Стэмкос.

39-летний Малкин в этом сезоне набрала 22 (4+18) очка в 18 играх.

«Нэшвилл» прервал свою серию поражений и с 16 очками в 19 матчах занимает 14-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 4-м месте в Восточной конференции — 22 очка в 18 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 22:00. Avicii Arena (Стокгольм)
Нэшвилл
Питтсбург
13

  • ГлавПатриот

    Так сообщалось же о работе по проведению нескольких матчей между клубами НХЛ и КХЛ, если бы не сами знаете что

    15.11.2025

  • ГлавПатриот

    Нет, только Карлсон.

    15.11.2025

  • VVVor

    Как в песне, и Малкин такой молодой… :joy:

    15.11.2025

  • Алексей Х

    Кто организатор таких матчей? В Швеции 12 тыс. А в Питере пришло бы 20 тыс))

    15.11.2025

  • Алексей Х

    Дурака тире свояка)

    15.11.2025

  • Andrew_BD

    Я не понял, Малыч дурака или свояка загнал?

    15.11.2025

  • adamantane'

    "Малкин в этом сезоне набрала 22 (4+18) очка в 18 играх." Редакторы, уж повнимательней будьте!

    15.11.2025

  • Apei

    стамеска могуч раз в пять игр

    15.11.2025

  • Werewolf

    Могли победить? Малыч дурака закинул и питы всю игру почти отбивались. Пусть Шиловсу за 1 очко в ноги бухаются. Нападение сыграло отвратительно в этом матче. Абсолютно все. И какого Малыча выпустили на пустые ворота при разнице в одну шайбу? Надо было вообще бригаду меньшинства выпускать. Малыч и оборона.......ну да, ну да.......Убирать с площадки всех старперов, включая Сида и Летунга. Карлсон вообще зону закрыть не может, раза три шайбу упускал. Более, менее Киндел смотрелся - обострял, лез на ворота, остальные вату катали. В конце откровенно откидывались

    15.11.2025

  • Apei

    Старые кони, молодцы..а малыш играл?

    15.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Там, это в Швеции - не могли! В Швеции только Фил мог победить, что он и сделал.

    15.11.2025

  • Easycure

    Снова проиграли там, где могли победить.

    15.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Жеку с голом, легенду Нешвилла под номером 9 - тоже с голом, тем более на родине (усач Фил Форсберг, аки - Марк Шайфли для Пегов, имхо.) . Стамеска - по-прежнему могуч. Желтое дерби в целом удалось, хотя и унылое было 2 периода. ШиловS - всё-таки тащит!! Считаю что Птицы с ним угадали. Сарос тоже седня тащил, но большие площадки - фу фу фу!)))

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Малкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нэшвилл Предаторз
    ХК Питтсбург Пингвинз
    Читайте также
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Популярное видео
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя