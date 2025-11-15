«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Стокгольме, Малкин забил гол

Сегодня, 00:45
«Нэшвилл» в овертайме выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Игра прошла в Стокгольме.
В конце второго периода российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин открыл счет. «Предаторз» отыгрались в конце встречи — отличился Филипп Форсберг. Победную шайбу на 43-й секунде овертайма забросил Стивен Стэмкос.
39-летний Малкин в этом сезоне набрала 22 (4+18) очка в 18 играх.
«Нэшвилл» прервал свою серию поражений и с 16 очками в 19 матчах занимает 14-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 4-м месте в Восточной конференции — 22 очка в 18 играх.
ГлавПатриот
Так сообщалось же о работе по проведению нескольких матчей между клубами НХЛ и КХЛ, если бы не сами знаете что
15.11.2025
ГлавПатриот
Нет, только Карлсон.
15.11.2025
VVVor
Как в песне, и Малкин такой молодой… :joy:
15.11.2025
Алексей Х
Кто организатор таких матчей? В Швеции 12 тыс. А в Питере пришло бы 20 тыс))
15.11.2025
Алексей Х
Дурака тире свояка)
15.11.2025
Andrew_BD
Я не понял, Малыч дурака или свояка загнал?
15.11.2025
adamantane'
"Малкин в этом сезоне набрала 22 (4+18) очка в 18 играх." Редакторы, уж повнимательней будьте!
15.11.2025
Apei
стамеска могуч раз в пять игр
15.11.2025
Werewolf
Могли победить? Малыч дурака закинул и питы всю игру почти отбивались. Пусть Шиловсу за 1 очко в ноги бухаются. Нападение сыграло отвратительно в этом матче. Абсолютно все. И какого Малыча выпустили на пустые ворота при разнице в одну шайбу? Надо было вообще бригаду меньшинства выпускать. Малыч и оборона.......ну да, ну да.......Убирать с площадки всех старперов, включая Сида и Летунга. Карлсон вообще зону закрыть не может, раза три шайбу упускал. Более, менее Киндел смотрелся - обострял, лез на ворота, остальные вату катали. В конце откровенно откидывались
15.11.2025
Apei
Старые кони, молодцы..а малыш играл?
15.11.2025
Капитон Матроскин
Там, это в Швеции - не могли! В Швеции только Фил мог победить, что он и сделал.
15.11.2025
Easycure
Снова проиграли там, где могли победить.
15.11.2025
Капитон Матроскин
Жеку с голом, легенду Нешвилла под номером 9 - тоже с голом, тем более на родине (усач Фил Форсберг, аки - Марк Шайфли для Пегов, имхо.) . Стамеска - по-прежнему могуч. Желтое дерби в целом удалось, хотя и унылое было 2 периода. ШиловS - всё-таки тащит!! Считаю что Птицы с ним угадали. Сарос тоже седня тащил, но большие площадки - фу фу фу!)))
15.11.2025