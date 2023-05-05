КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

«Нэшвилл» подписал трехлетний контракт новичка со Свечковым

Руслан Минаев
Федор Свечков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Нэшвилл» объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с нападающим Федором Свечковым.

20-летний россиянин был выбран «Предаторз» под общим 19-м номером на драфте НХЛ-2021.

В этом сезоне он провел 27 матчей за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка. В МХК за красно-белых игрок провел 5 матчей в «регулярке» и набрал 8 (4+4) очков. Контракт форварда со «Спартаком» истекает 30 апреля.

Свечков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года.

Федор Свечков
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер Варламов хочется остаться в «Айлендерс»