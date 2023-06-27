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НХЛ

Сегодня, 19:32

«Нэшвилл» продлил контракт с защитником Ливингстоном на два года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Джейк Ливингстон подписал новый контракт с «Нэшвиллом».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов в год.

В минувшем сезоне 24-летний защитник дебютировал в лиге. Он провел 5 игр за «Нэшвилл» в регулярном чемпионате и сделал 1 голевую передачу при показателе полезности «-2».

В его активе также 39 матчей в NCAA за университет штата Миннесота, в которых он набрал 35 (8+27) баллов при полезности «+10».

Источник: ХК Нэшвилл
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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