«Нэшвилл»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Нэшвилл Предаторз»

Город: Нэшвилл, штат Теннесси (США)

Год основания: 1998

Главный тренер: Эндрю Брюнетт

Капитан: Роман Йоси

Домашняя арена (вместимость): Бриджстоун Арена (17 159)

Конференция: Западная

Дивизион: Центральный

«Нэшвилл»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Нэшвилл» выступает в НХЛ с сезона 1998 / 1999. Лучшим достижением клуба является финала Кубка Стэнли в 2017 году. «Предаторз» проиграли «Питтсбургу» в шести матчах — 3:5, 1:4, 5:1, 4:1, 0:6, 0:2.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 команда из Нэшвилла с 92 очками заняла 5-е место в Центральном дивизионе и стала 10-й в Западной конференции.

«Нэшвилл»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Нэшвилл» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в среду, 11 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ выездным матчем против «Тампа-Бэй» на арене «Сент-Пит Таймс форум» в Тампе. Начало — в 00.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Предаторз» встретятся с «Питтсбургом» во вторник,16 апреля (начало — 02.00 мск).

«Нэшвилл»: календарь матчей в октябре 2023

11 октября. 00.30. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

13 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Сиэтл»

15 октября. 02.00. «Бостон» — «Нэшвилл»

18 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»

20 октября. 02.00. «Рейнджерс» — «Нэшвилл»

22 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

25 октября. 04.15. «Нэшвилл «- «Ванкувер»

29 октября. 02.00. «Нэшвилл» — «Торонто»

Календарь матчей «Нэшвилла» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Нэшвилла»

Эндрю Брюнетт (50 лет) начал тренерскую карьеру в 2021 году, возглавив «Флориду Пантерз». Под руководством канадского специалиста флоридцы выиграли Президентский кубок (лучшей команде регулярного чемпионата) и дошли до второго раунда Кубка Стэнли (проиграли серию с «Тампой-Бэй» со счетом 0-4). Работал ассистентом главного тренера «Нью-Джерси Девилз». Весной 2023-го возглавил «Нэшвилл».

Российские хоккеисты «Нэшвилла»

Ярослав Аскаров (вратарь)

Федор Свечков (нападающий)

Яков Тренин (нападающий),

Денис Гурьянов (нападающий)

Егор Афанасьев (нападающий)

«Нэшвилл»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»