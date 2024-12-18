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Сегодня, 06:44

«Нэшвилл» обыграл «Рейнджерс», Шестеркин сделал 30 сэйвов

Даниил Аршавский
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«Нэшвилл» дома победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Авторами голов «Предаторз» стали Джонатан Маршессо и Адам Вильсбю.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков соперников.

«Нэшвилл» набрал 24 очка в 32 матчах и расположился на 15-й строчке Западной конференции, «Рейнджерс» идут 11-ми на «Западе» с 31 очком за 31 встречу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Маршессо — 9 (Стэмкос, Форсберг), 13:37 — 1:0. Вилсби — 1 (Стэмкос, Форсберг), 51:59 — 2:0.

Вратари: Сарос — Шестеркин (58:18).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 32 (8+14+10) — 25 (9+8+8).

18 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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Игорь Шестеркин
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ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Нэшвилл Предаторз
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