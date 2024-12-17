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Сегодня, 23:30

«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: смотреть матч регулярного чемпионата НХЛ

«Нэшвилл» и «Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 18 декабря. Игра будет проходить на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле и начнется в 4.00 по московскому времени. Команды встретятся впервые в 2024 году.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео можно смотреть в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Нэшвилл» — «Рейнджерс» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Нэшвилл» набрал 22 очка в 31 игре регулярного чемпионата НХЛ. 15 декабря команда уступила «Колорадо» (2:5). «Рейнджерс» провели 30 матчей и набрали 31 очко, 16 декабря команда вратаря Игоря Шестеркина проиграла «Сент-Луису» (2:3).

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Нэшвилл Предаторз
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