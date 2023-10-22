«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:1.

В составе «Шаркс» защитник Николай Кныжов отметился результативной передачей.

После этого матча «Нэшвилл» с 6 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Фагемо — 1 (бол., Нюквист, Каррье), 17:15 — 1:0. Новак — 3 (Шервуд, Йоси), 22:06 — 2:0. Шервуд — 1 (Евангелиста, Бэрри), 22:18 — 3:0. Новак — 4 (бол., Нюквист, Пярссинен), 42:47 — 4:0. Гертл — 1 (Ферраро, Кныжов), 50:33 — 4:1. Евангелиста — 1 (Фаббро), 53:26 — 5:1.

Вратари: Сарос — Блэквуд.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 34 (9+12+13) — 32 (11+13+8).

Наши: Тренин (15.51/2/0) — Барабанов (18.21/4/0), Кныжов (19.52/0/0).

22 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.