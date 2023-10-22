Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:43

«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:1.

В составе «Шаркс» защитник Николай Кныжов отметился результативной передачей.

После этого матча «Нэшвилл» с 6 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Фагемо — 1 (бол., Нюквист, Каррье), 17:15 — 1:0. Новак — 3 (Шервуд, Йоси), 22:06 — 2:0. Шервуд — 1 (Евангелиста, Бэрри), 22:18 — 3:0. Новак — 4 (бол., Нюквист, Пярссинен), 42:47 — 4:0. Гертл — 1 (Ферраро, Кныжов), 50:33 — 4:1. Евангелиста — 1 (Фаббро), 53:26 — 5:1.

Вратари: Сарос — Блэквуд.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 34 (9+12+13) — 32 (11+13+8).

Наши: Тренин (15.51/2/0) — Барабанов (18.21/4/0), Кныжов (19.52/0/0).

22 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
Противостояние Махачева и Волкановски круче, чем Хабиб — Конор. Бой с ирландцем цеплял лишь грязным трештоком
Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?
СК: Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка в Самаре
В Донецке получили трофейный снаряд РСЗО HIMARS благодаря точной работе ПВО
Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал Бербок выбирать слова в разговорах о России
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Питтсбург» уступил «Сент-Луису», Малкин забросил одну шайбу

«Даллас» в овертайме обыграл «Филадельфию»