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НХЛ

20 марта, 05:47

«Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Предаторз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин отметился одной результативной передачей.

«Нэшвилл» с 84 очками идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Сан-Хосе» — последний (39 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 8:2 (1:1, 3:1, 4:0)

Голы: Йоси — 18 (Макдона, Форсберг), 11:18 — 1:0. Гранлунд — 10 (Костин, Ферраро), 17:18 — 1:1. Ферраро — 2 (Бордело, Бэйли), 25:46 — 1:2. Зукер — 11 (Сиссонс, Макдона), 29:37 — 2:2. Маккэррон — 10 (Шервуд, Йоси), 35:26 — 3:2. Евангелиста — 15 (Йоси, Форсберг), 37:50 — 4:2. Маккэррон — 11 (Шервуд), 50:35 — 5:2. Янковски — 4 (Бэрри, Бовилье), 54:13 — 6:2. Форсберг — 36 (Нюквист, Макдона), 54:43 — 7:2. Новак — 15 (Шервуд, Янковски), 56:16 — 8:2.

Вратари: Сарос — Хрона.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 40 (17+9+14) — 20 (8+9+3).

Наши: — - Костин (14.02/1/-2).

20 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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