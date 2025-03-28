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28 марта, 05:58

«Нэшвилл» проиграл «Сент-Луису», Свечков забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» на своем льду потерпел поражение от «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Блюз» одержали восьмую победу подряд.

Российский нападающий «Предаторз» Федор Свечков на 3-й минуте игры открыл счет. Для него это 7-й гол в сезоне. Теперь у него 14 (7+7) очков в 42 играх.

«Сент-Луис» набрал 85 очков в 74 матчах и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Нэшвилл» занимает 14-ю строчку — 62 очка в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Свечков — 7 (Бантинг, Энглунд), 2:48 — 1:0. Шей — 10 (бол., Евангелиста, Беллоуз), 10:16 — 2:0. Холлоуэй — 25 (Томас), 30:35 — 2:1. Фаулер — 8 (Нейберс, Шенн), 51:57 — 2:2. Холлоуэй — 26 (Томас, Ледди), 52:19 — 2:3.

Вратари: Сарос — Хофер.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 18 (6+7+5) — 21 (3+7+11).

Наши: Свечков (14.30/2/+1) — Торопченко (13.00/3/0).

28 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.

Федор Свечков
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сент-Луис Блюз
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