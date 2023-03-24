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НХЛ

Сегодня, 05:36

«Нэшвилл» по буллитам переиграл «Сиэтл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» выиграл у «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. «Предаторз» одержали вторую победу подряд.

Автором победного буллита стал нападающий Мэтт Дюшен.

«Нэшвилл» набрал 80 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет седьмым — 86 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Спронг — 18 (Гики, Данн), 2:28 — 0:1. К. Шервуд — 4 (Бэрри, Новак), 34:01 — 1:1.

Победный буллит: Дюшен.

Вратари: Сарос — Даккорд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (3+10+5+6) — 28 (7+9+11+1).

Наши: Афанасьев (8.31/1/-1), Тренин (16.02/0/0) — -.

24 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17436 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сиэтл Кракен
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