«Нэшвилл» победил «Сиэтл»

«Нэшвилл» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Встреча прошла на льду «Бриджстоун Арены» в Нэшвилле.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Колтон Сиссонс, Густав Нюквист и Юусо Парссинен.

Для «Предаторз» это первая победа в сезоне. «Кракен» проиграли вторую встречу подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Сиссонс — 1 (мен., Смит), 30:24 — 1:0. Нюквист — 1 (Каррье, Макдона), 50:03 — 2:0. Пярссинен — 2 (п.в.), 58:19 — 3:0.

Вратари: Сарос — Грубауэр (56:29 — 58:19).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (15+13+7) — 23 (12+4+7).

Наши: Тренин (16.27/3/+1) — -.

13 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17629 зрителей.