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Сегодня, 05:14

«Нэшвилл» стал 15-й командой в истории НХЛ, которой удалось забросить две шайбы за первые 39 секунд матча

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Нэшвилл» забросил две шайбы за первые 39 секунд матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса».

У «Предаторз» отличились Микаэль Гранлунд и Мэтт Дюшен.

«Нэшвилл» стал 15-й командой в истории НХЛ и 10-й за последние 40 лет, которой удалось оформить два гола в чужие ворота за первые 39 секунд первого периода. Это второй случай в сезоне-2022/23 — до «Предаторз» это делал «Калгари». «Флэймз» забросили две шайбы за первые 30 секунд игры против «Сан-Хосе» (7:3), которая состоялась 21 декабря 2022 года.

Быстрее всех в истории НХЛ две шайбы забрасывал «Эдмонтон»: 28 марта 1982 года «Ойлерз» отметились двумя шайбами за 24 секунды в игре с «Лос-Анджелесом».

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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