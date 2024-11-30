Гол с передачи Кучерова принес «Тампе» победу над «Нэшвиллом»

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Йоси — 6 (Стэмкос), 1:23 — 1:0. Чирелли — 10 (мен., Гленденинг), 24:06 — 1:1. Хагель — 10 (Раддиш, Хедман), 28:18 — 1:2. Йоси — 7 (Янковски, Евангелиста), 31:20 — 2:2. Пойнт — 16 (бол., Кучеров), 61:01 — 2:3.

Вратари: Сарос — Йоханссон.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (10+12+8+0) — 28 (7+8+11+2).

Наши: Свечков (13.26/2/+1) — Кучеров (16.39/2/-1).

29 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.