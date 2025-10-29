Видео
29 октября, 05:29

«Тампа» обыграла «Нэшвилл», Кучеров забил в пустые ворота

Евгений Козинов
Корреспондент

«Тампа» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду около 20 минут, сделал голевую передачу и забил в пустые ворота. Теперь у 32 летнего россиянина 10 (4+6) очков в 8 играх этого сезона.

Также у «Тампы» забили Земгус Гиргенсонс (дубль), Брэндон Хагель и Шарль-Эдуард Д'Астус. У «Предаторз» отличились Филип Форсберг и Люк Евангелиста.

«Тампа» (10 очков) одержала третью победу кряду и занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Нэшвилл» (10) идет 12-м на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:45. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Тампа-Бэй
8

  • Faierman 32

    Ну да,в пустые уже попадает уверенно

    29.10.2025

  • baruv

    Только живыми! В крайнем случае Купер поднимет КУБОК)

    29.10.2025

  • Андрей Андрей

    октябпь,или ты хочешь что б они на стапте рвали и на финише сдохли?

    29.10.2025

  • Apei

    Куч набирает ход. А там и команда должна подтянуться

    29.10.2025

  • Евгений17

    Конечно, да!

    29.10.2025

  • baruv

    Поплаваем)

    29.10.2025

  • Евгений17

    Но уже на хорошей победной волне!

    29.10.2025

  • baruv

    Третья победа после четырех поражений радует. Никиту с 2 очками, но все могло быть без валидола, попади Сирелли в пустые и сделав 4-1 в концовке. Не в форме молнии пока, мягко говоря...

    29.10.2025

