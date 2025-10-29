«Тампа» обыграла «Нэшвилл», Кучеров забил в пустые ворота

29 октября, 05:29
«Тампа» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду около 20 минут, сделал голевую передачу и забил в пустые ворота. Теперь у 32 летнего россиянина 10 (4+6) очков в 8 играх этого сезона.
Также у «Тампы» забили Земгус Гиргенсонс (дубль), Брэндон Хагель и Шарль-Эдуард Д'Астус. У «Предаторз» отличились Филип Форсберг и Люк Евангелиста.
«Тампа» (10 очков) одержала третью победу кряду и занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Нэшвилл» (10) идет 12-м на «Западе».
Faierman 32
Ну да,в пустые уже попадает уверенно
29.10.2025
baruv
Только живыми! В крайнем случае Купер поднимет КУБОК)
29.10.2025
Андрей Андрей
октябпь,или ты хочешь что б они на стапте рвали и на финише сдохли?
29.10.2025
Apei
Куч набирает ход. А там и команда должна подтянуться
29.10.2025
Евгений17
Конечно, да!
29.10.2025
baruv
Поплаваем)
29.10.2025
Евгений17
Но уже на хорошей победной волне!
29.10.2025
baruv
Третья победа после четырех поражений радует. Никиту с 2 очками, но все могло быть без валидола, попади Сирелли в пустые и сделав 4-1 в концовке. Не в форме молнии пока, мягко говоря...
29.10.2025