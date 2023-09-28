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Сегодня, 01:00

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: прямая трансляция предсезонного матча НХЛ (видео)

«Нэшвилл» сыграет с «Тампа-Бэй» в матче предсезонного турнира НХЛ 28 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Яков Тренин (ХК «Нэшвилл»).
Фото ХК «Нэшвилл»
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«Нэшвилл» сыграет с «Тампа-Бэй» в матче предсезонного турнира НХЛ 28 сентября. Матч пройдет на «Бриджстоун-арене» в Нэшвилле (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Официальной трансляции на российских телеканалах не будет. Следить за матчем «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте» (например, в этой группе).

Перед стартом регулярного чемпионата НХЛ клубы лиги проводят традиционные выставочные матчи с конца сентября по начало октября. Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2023 / 2024 начнется 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. Плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне следующего года.

Расписание выставочных матчей НХЛ доступно на сайте «СЭ».

НХЛ: таблицы, календарь, статистика, таблица переходов и новости

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