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Сегодня, 22:15

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Нэшвилл» встретится с «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Экс-капитан «Тампы», форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 29 ноября. Игра будет проходить на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле, стартовое вбрасывание состоится в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Нэшвилл» — «Тампа» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Нэшвилл» набрал 18 очков в 23 матчах. «Тампа» провела 21 матч и набрала 24 очка. Ранее команды встречались в октябре, победу в той игре одержали «Лайтнинг» — 3:2 ОТ.

28 ноября «Нэшвилл» проиграл «Филадельфии» (2:3 ОТ), а «Тампа» — «Вашингтону» (4:5).

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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