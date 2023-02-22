«Нэшвилл» по буллитам победил «Ванкувер». Кузьменко оформил дубль

«Нэшвилл» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко оформил дубль. Также он не смог реализовать свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Смит — 3 (Сиссонс, Лозон), 4:38 — 1:0. Томасино — 1 (бол., Пярссинен), 27:57 — 2:0. Кузьменко — 25 (Бир, Хьюз), 32:47 — 2:1. Дрис — 8 (бол., Бесер, Гарлэнд), 39:38 — 2:2. Нидеррайтер — 16 (Новак, Йоси), 39:50 — 3:2. Гранлунд — 7 (Гласс, Пярссинен), 47:44 — 4:2. Гарлэнд — 12 (Хьюз, Петтерссон), 58:53 — 4:3. Кузьменко — 26 (Миллер, Бовилье), 59:44 — 4:4.

Победный буллит: Дюшен.

Вратари: Сарос — Делиа.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (8+7+9+2) — 40 (13+10+15+2).

Наши: Тренин (11.13/1/0) — Кузьменко (22.06/5/+3), Подколзин (7.59/0/0).

22 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17161 зритель